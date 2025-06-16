В SIPRI предупреждают об опасной гонке вооружений между ядерными державами

Учитывая чрезвычайно напряженную ситуацию в мире, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) предупреждает о возобновлении гонки вооружений между ядерными державами.

Об этом говорится в ежегодном отчете института, сообщает "Европейская правда".

Исследователи в области мира пишут, что почти все государства, обладающие ядерным оружием, в 2024 году были вовлечены в интенсивные программы модернизации, обновляя существующее оружие и добавляя новые версии. Возникает опасная новая гонка ядерных вооружений – и это в то время, когда состояние договоров о контроле над вооружениями является крайне неудовлетворительным.

SIPRI оценивает общий мировой запас ядерных боеголовок в 12 241 единицу. Из них примерно 9614 находятся в военных запасах для потенциального использования – это примерно на 29 больше, чем в предыдущем году.

По оценкам исследователей, 3912 боеголовок было размещено на ракетах или на действующих базах, в том числе примерно 2100, которые находились в состоянии повышенной готовности. Все эти цифры отражают ситуацию по состоянию на январь 2025 года.

Девять стран мира считаются ядерными державами. К ним относятся прежде всего США и Россия, которые из-за исторических факторов времен холодной войны до сих пор обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия. Кроме того, в этот перечень входят Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль, который до сих пор публично отказывается признать, что обладает ядерным оружием.

По данным SIPRI, возобновление ядерных дебатов в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии свидетельствует о том, что другие государства могут потенциально разработать собственное ядерное оружие.

В течение десятилетий количество ядерного оружия в мире постоянно уменьшалось – в разгар холодной войны его было в пять раз больше, чем сегодня. Это уменьшение связано прежде всего с постепенным демонтажем выведенных из эксплуатации боеголовок Россией и США.

Однако SIPRI уже некоторое время наблюдает рост количества боеспособного ядерного оружия. Темпы демонтажа замедляются, поставки нового оружия ускоряются. Иными словами, похоже, что вскоре будет поставлено больше нового ядерного оружия, чем выведено из эксплуатации старого. Поэтому в ближайшие годы общий запас может снова вырасти.

"Эра сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с конца холодной войны, подходит к концу", – отмечает эксперт SIPRI Ханс Кристенсен. "Вместо этого мы наблюдаем четкую тенденцию к росту ядерных арсеналов, эскалации ядерной риторики и прекращению соглашений о контроле над вооружениями", – предупреждает он.

В последнее время несколько договоров о разоружении и контроле понесли значительные потери. В 2019 году США под руководством тогдашнего и нынешнего президента Дональда Трампа вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (INF), который закрепляет запрет на наземные ядерные ракеты средней и меньшей дальности, а год спустя объявили о выходе из Договора об открытом небе, который регулирует международные военные наблюдательные полеты. Впоследствии Россия также объявила о выходе из Договора об открытом небе.

В 2022 году, после вторжения в Украину, Россия вышла из Договора о разоружении обычных вооруженных сил в Европе (Договор об ОСЕ). Страна кремлевского лидера Владимира Путина также приостановила действие последнего крупного договора о ядерном разоружении с США, нового СНВ. Переговоры о заключении нового договора с тех пор приостановлены. Если решение не будет найдено, договор утратит силу в феврале 2026 года.

Другое исследование института показало, что военные расходы в Европе (включая Россию) выросли на 17%, до 693 млрд долларов, и стали основным фактором глобального роста таких расходов в 2024 году.

Все члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году – на них приходилось более половины мировых военных расходов.