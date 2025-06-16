СМИ: в Нидерландах считают, что экологические нормы затрудняют перевооружение НАТО

Научно-консультативный орган при правительстве Нидерландов (TNO) констатировал, что ограничения, наложенные экологическими стандартами, мешают амбициям НАТО по перевооружению.

С содержанием отчета TNO ознакомилась газета De Telegraaf, сообщает "Европейская правда".

Отчет нидерландских ученых показал, что многие военные объекты в стране расположены на территории заповедных зон или возле них, на которые распространяется строгий контроль азотных выбросов.

Исследование TNO показывает, что Вооруженные силы Нидерландов "почти не могут проводить учения и расширяться", что имеет серьезные последствия для безопасности страны.

В отчете было исследовано пять военных объектов – от порта до полигонов и авиабазы.

"Многие строительные и реконструкционные работы оказались под угрозой. Согласно решению суда, для других видов деятельности на казармах, в ходе которых выделяется азот, также требуются разрешения", – говорится в документах.

Государственный секретарь Министерства обороны Нидерландов Гейс Туйнман, комментируя выводы отчета, сказал De Telegraaf, что нынешние ограничения на выбросы азота могут угрожать цели в 3,5% ВВП военных расходов, которую официально поддержала страна.

"Вооруженные силы должны быть готовы, если что-то пойдет не так на восточной границе НАТО", – заявил он.

Ранее сообщалось, что планы Министерства обороны Нидерландов построить склад боеприпасов недалеко от города Старгорст на севере страны осложнила обнаруженная в заповедном лесу неподалеку барсучья нора.