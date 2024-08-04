Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро

Венгерский регулятор установил нарушения со стороны авиакомпании-лоукостера WizzAir и выписал ей штраф в размере 770 тысяч евро за недобросовестную практику в отношении клиентов.

Об этом сообщили венгерские СМИ, цитируя агентство MTI, пишет "Европейская правда".

Антимонопольный регулятор GVN установил, что Wizz Air ненадлежащим образом описывала детали своего сервиса автоматической регистрации (check-in) и направляла клиентов к более дорогим пакетам услуг, не указывая, что некоторые из дополнительных услуг можно приобрести отдельно.

Компания в ответ назвала вывод регулятора необоснованным и таким, что "не служит интересам пассажиров", и что была готова взять на себя обязательства скорректировать процедуру покупки билетов.

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Ранее сообщалось, что ряду лоукостеров, в том числе ирландскому Ryanair и британскому EasyJet, грозит огромный штраф в Испании за взимание с пассажиров дополнительной платы за некоторые базовые услуги.

Также стало известно, что Еврокомиссия может в ближайшее время оштрафовать компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, за нарушение правил конкуренции в ее сервисе объявлений Marketplace.