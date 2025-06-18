Британия направила военные самолеты на Ближний Восток для "усиления деэскалации"

Джон Хили, министр обороны Великобритании, заявил, что решение отправить дополнительные британские военные самолеты и другие военные средства на Ближний Восток может быть использовано "для поддержки наших союзников".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Выступая на военной конференции в Лондоне, он повторил позицию правительства о том, что Великобритания не причастна к израильским атакам на Иран.

"Мы не играли никакой роли в израильских атаках на Иран", – сказал он.

"Мы были последовательными в признании и поддержке права Израиля на самооборону. Мы были последовательными и сильными в нашей решимости через дипломатию не допустить получения Ираном ядерного потенциала", – заявил Хили.

Он пояснил, что развертывание Typhoon и других военных средств, о которых объявил премьер-министр, является частью шагов, направленных на усиление деэскалации в регионе, укрепление безопасности в регионе, а также может быть использовано для поддержки союзников.

15 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его страна наращивает свои силы на Ближнем Востоке в ответ на последнюю эскалацию между Израилем и Ираном.