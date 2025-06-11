Правительство Туска пережило вотум недоверия

Сейм Польши выразил доверие правительству Дональда Туска, который инициировал голосование после проигрыша провластного кандидата Рафала Тшасковского на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За вотум доверия правительству Туска высказались 243 польских депутата, против проголосовали 210, ни один во время голосования не воздержался.

Голосованию в Сейме предшествовало выступление польского премьера, в котором он подвел итоги полутора лет пребывания у власти и раскритиковал предыдущие правительства "Права и справедливости".

Туск, в частности, говорил о проблемах с донесением успехов своего правительства до общества, а также опроверг слухи о возможной отставке и расформировании нынешней коалиции.

"Я не хочу другой коалиции. Я горжусь тем, что в ней работают люди с разными взглядами", – сказал он.

Перед собственно голосованием возможность задать вопрос правительству имели депутаты Сейма, и таким правом воспользовались рекордные 269 парламентариев.

Напомним, предложение Дональда Туска по голосованию за вотум доверия стало следствием поражения поддерживаемого властями кандидата Рафала Тшасковского на выборах президента.

Опросы показали, что жители страны разделились почти поровну в вопросе возможной отставки премьер-министра Дональда Туска.