Послы G7 приветствовали принятие закона о реформе АРМА

Послы стран "Группы семи" в Украине отметили важность принятия закона о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом говорится в заявлении послов на Х, пишет "Европейская правда".

Как подчеркнули дипломаты G7, реализация принятого закона о реформе АРМА – это "ключ к независимой системе управления активами, которая усилит антикоррупционные усилия Украины и обеспечит поступления в бюджет".

"Устойчивый прогресс в реформах важен для евроатлантической интеграции Украины", – отметили они.

Верховная Рада в среду в целом приняла закон, который предусматривает новые требования к главе АРМА, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами, контроль за передачей активов.

Этот документ был принят парламентом в первом чтении 12 февраля. В правительстве ранее прогнозировали быстрое принятие законопроекта, отмечая, что это необходимо для выполнения требований Евросоюза.

Напомним, Украина в рамках плана Ukraine Facility обязалась принять закон о реформе АРМА и усилении его институциональной способности.

Принятие закона было одним из условий для разблокирования финансовой помощи Украине от ЕС на сумму 600 миллионов гривен.

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