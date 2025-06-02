В Лондоне – новый задержанный по делу поджогов, связанных с премьером, где фигурируют украинцы

Полиция Лондона сообщила об аресте четвертого мужчины по делу серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении полиции.

48-летний подозреваемый был задержан в понедельник в аэропорту Станстед после проверки по закону о терроризме 2000 года.

Впоследствии его арестовали по подозрению в сговоре с целью поджога с намерением угрожать жизни.

Дело о поджогах открыто из-за трех инцидентов: поджог автомобиля в Кентиш-Тауне, пожар в частном доме премьера на той же улице и пожар в его бывшем доме в Ислингтоне.

Имя задержанного пока не разглашается. В настоящее время он находится под стражей в одном из участков лондонской полиции.

Ранее по этому делу уже были предъявлены обвинения трем лицам – украинцам Петру Починку (34 года) и Роману Лавриновичу (21 год), а также Станиславу Карпюку (26 лет), гражданину Румынии украинского происхождения.

Лавринович обвиняется в трех эпизодах поджога с намерением угрожать жизни. Починку и Карпюку предъявлены обвинения в сговоре с целью поджога с таким же намерением.

Все трое предстанут перед судом Олд-Бейли уже в пятницу.