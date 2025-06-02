Новый президент Румынии: мы будем и дальше поддерживать Украину

Новый румынский президент Никушор Дан заверил, что Румыния будет продолжать поддерживать Украину для отражения полномасштабного вторжения России.

Об этом он заявил журналистам в понедельник на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Дана спросили, будет ли Румыния более прозрачной в отношении военной помощи, предоставленной Украине, на что он ответил, что еще "не смог оценить, какие преимущества и какие риски".

"Как бы то ни было, Румыния будет продолжать поддерживать Украину, потому что речь идет о нашей собственной безопасности", – подчеркнул он.

"Одно дело – быть в нынешней ситуации, с соседом на восточной границе – Украиной, с которой у нас есть договор от 1997 года, а другое – иметь Россию или страну... которая становится Беларусью", – добавил румынский президент.

Он предположил, что детали военной помощи обсудит во время визита в Украину, который может состояться в ближайшее время.

Напомним, 26 мая состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с Даном.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.