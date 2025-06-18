Украинская делегация возмутилась участием РФ во Всемирном конгрессе вина в Кишиневе

Украинская делегация едва не прекратила свое участие во Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия, проходящем в молдовской столице Кишиневе, из-за участия в нем представителей России.

Об этом сообщает NewsMaker, информирует "Европейская правда".

Гендиректор корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" Владимир Кучеренко отметил, что украинская власть попросила делегацию досрочно завершить свое участие в Конгрессе виноделия в Кишиневе из-за "демонстративного присутствия делегации РФ с флагом государства-агрессора, проведения межправительственных мероприятий с ее участием".

"Мы считаем такую "нейтральность" прямым потаканием агрессору, а участие Украины рядом со страной, которая ежедневно убивает наших граждан и уничтожает инфраструктуру, – неприемлемым и унизительным", – сказал Кучеренко.

Позже он добавил, что после встречи посла Украины с министром сельского хозяйства Молдовы российскую символику и плакаты на конгрессе убрали. Благодаря этому украинская власть рекомендовала своей делегации продолжить участие в международном мероприятии, проводимом в Кишиневе.

Кучеренко поблагодарил украинских дипломатов за "принципиальную позицию, которая позволила защитить национальные интересы, сохранив возможность представлять украинскую науку и виноделие в международной профессиональной среде".

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио опубликовал официальное поздравление с Днем России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после этого заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко Дню России.

А вот в Кремле, наоборот, назвали это "очень позитивными новостями".

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