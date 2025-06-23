Норвегия будет производить надводные дроны в Украине

Норвегия объявила о намерениях вести разработку и производить надводные дроны на территории Украины.

Об этом сообщило норвежское Министерство обороны, информирует "Европейская правда".

Согласно заявлению оборонного ведомства, Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро) на поддержку "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

"Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине", – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

"Надводные дроны играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", – подчеркнули в Минобороны Норвегии.

Накануне президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Туре О. Сандвиком, в ходе которой речь шла об инвестициях в производство украинского оружия, в частности беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.

Напомним, Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne.

С апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.