NYT: в Израиле говорят, что Иран вывез 400 кг обогащенного урана до ударов США

Осведомленные с разведданными источники в Израиле утверждают, что еще до воздушных ударов США Иран успел вывезти 400 кг своего обогащенного урана.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

На следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Ирана была "полностью и окончательно уничтожена" в результате американской атаки в ночь на 22 июня, реальное положение дел окутано туманом.

Спутниковые снимки основной цели, завода по обогащению урана в Фордо, который Иран построил под горой, показали несколько отверстий, пробитых бомбами Massive Ordnance Penetrator.

Предварительный анализ израильских военных показал, что объект, который более 26 лет находился в прицеле американских и израильских военных планировщиков, получил серьезные повреждения в результате удара, но не был полностью уничтожен.

В то же время, по словам двух израильских чиновников, знакомых с разведданными, есть признаки того, что Иран в последние дни переместил оборудование и уран с этого объекта.

Также появляются все более убедительные доказательства того, что иранцы, несмотря на неоднократные угрозы Трампа прибегнуть к военным действиям, вывезли 400 килограммов урана, обогащенного до 60% – лишь чуть ниже 90%, который обычно используют для создания ядерного оружия.

Этот 60-процентный обогащенный уран хранился глубоко внутри другого ядерного комплекса, вблизи древней столицы Исфахана.

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил, что его инспекторы в последний раз видели этот материал примерно за неделю до начала атак Израиля на Иран. В воскресенье в интервью CNN он добавил: "Иран не скрывал, что защищал этот материал".

Напомним, лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

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