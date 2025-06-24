Генсек НАТО анонсировал развитие "пути Украины к членству" в решении саммита Альянса

Решение, которое примут лидеры государств-членов НАТО на саммите в Гааге, будет следующим шагом в развитии "моста" между Украиной и Альянсом.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Гааге, в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рютте подчеркнул, что союзники до сих пор считают действующими предыдущие проукраинские решения Альянса, включая решение Вашингтонского саммита, и это будет косвенно подтверждено итоговым документом Гаагского саммита.

"По Украине будет важное упоминание, которое на самом деле построено на основе решения прошлогоднего Вашингтонского саммита, которое подтвердило необратимый путь Украины в НАТО", – заявил он.

Марк Рютте не уточнил, что именно он считает таким косвенным подтверждением, однако известно, что в декларации саммита ожидается тезис о финансировании обороны Украины за счет оборонных расходов государств-членов Альянса.

"Мы строим мост (между Украиной и НАТО), как и говорило Вашингтонское решение", – добавил он.

Как сообщалось, во вторник глава правительства Нидерландов Дик Схоф также заявил, что считает Украину частью евроатлантической семьи.

Накануне генсек Рютте раскрыл, что будет в решении саммита НАТО об Украине.

Подробно о саммите читайте в статье "Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, что объединит успех и провал".