Зеленский обсудил с Макроном поставки Mirage и дронов-перехватчиков

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во вторник провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал на Х.

Во время встречи, по словам Зеленского, стороны скоординировали совместные следующие шаги и обсудили "дипломатическую работу для оказания давления на Россию".

"Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными „миражами", а также совместное производство и инвестиции в дроны-перехватчики", – добавил глава государства, выразив надежду на "хорошие решения в ближайшем будущем".

Также лидеры обсудили развитие так называемой "коалиции желающих", ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России, отметил Зеленский.

"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые лимиты цен на нефть и газ", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале февраля 2025 года Франция поставила в Украину первые истребители Mirage 2000, доставку которых анонсировала в прошлом году.

В марте французский президент Эмманюэль Макрон, со своей стороны, объявил пакет военной поддержки Украине на 2 млрд евро. В этот пакет войдут ракеты для истребителей Mirage.