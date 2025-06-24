Белый дом подтвердил намерение Трампа встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским визави Владимиром Зеленским в среду, 25 июня, в рамках саммита НАТО в Гааге.

Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Встреча президентов Украины и США состоится на фоне повышенного внимания к конфликту между Израилем и Ираном и уменьшением – до полномасштабного российского вторжения.

Перед этим последний раз лидеры встречались в апреле в Соборе Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Это была их первая личная встреча после бурной ссоры в Овальном кабинете в феврале.

Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге – хотя на тот момент он этого не подтвердил.

А Зеленский выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.