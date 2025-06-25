Британия впервые передаст Украине оружие, профинансированное из замороженных российских активов

Глава правительства Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине – на этот раз оплаченном за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Великобритания передаст Украине 350 современных ракет для ПВО, изготовленных в Соединенном Королевстве и адаптированных в рекордно короткие сроки для наземного запуска, используя 70 млн фунтов стерлингов из средств, полученных благодаря чрезвычайной программе ERA.

Это первый случай, когда Великобритания использует средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Киева.

Ракеты будут применены с помощью систем Raven, поставленных Великобританией. Пять из них уже на пути в Украину. Это увеличит их общее количество, переданное Киеву, до 13.

Первоначально разработанные как ракеты "воздух-воздух", ракеты ASRAAM были модернизированы инженерами для наземного запуска. Переоборудование заняло всего три месяца.

Выступая перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге, Стармер сказал, что "Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина".

"Мы имеем право использовать конфискованные российские активы для укрепления воздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нас", – заявил глава британского правительства.

Министр обороны Джон Хилли заявил, что ракеты спасут жизни и являются доказательством того, что военная и промышленная база Великобритании может адаптироваться к потребностям современной войны.

Новый пакет является частью крупнейшей ежегодной помощи Украине со стороны Великобритании в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Он является продолжением соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенного в марте, о поставках более 5000 ракет противовоздушной обороны и отдельной инвестиции в размере 350 млн фунтов стерлингов для десятикратного увеличения поставок дронов.

Накануне саммита НАТО Стармер договорился с Владимиром Зеленским о тесном сотрудничестве между Великобританией и Украиной в сфере военного производства.

Накануне правительство Великобритании пообещало к 2035 году достичь новой цели НАТО по расходованию 5% ВВП на национальную безопасность и оборону.