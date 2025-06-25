Протестующие в Венеции заставили миллиардера Безоса изменить место свадьбы

Протестующие в Венеции объявили об "огромной победе" после того, как американский миллиардер Джефф Безос и гости его свадьбы были вынуждены "сбежать" из центра города и перенести главное празднование в другое место.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Место проведения трехдневного праздника по случаю свадьбы одного из самых богатых людей мира и телеведущей Лорен Санчес официально не сообщалось. Но роскошные торжества должны были завершиться в субботу в роскошном здании Scuola Grande della Misericordia.

Местный представитель властей Венеции подтвердил BBC, что гости соберутся в Арсенале, дальше от центра города.

Свадьба начнется в конце этой недели, и на ней будут присутствовать многие звезды, среди которых, по слухам, Ким Кардашян, Мик Джаггер и Леонардо ДиКаприо, а также несколько членов семьи Трампа.

Ожидается, что частные самолеты заблокируют аэропорт Венеции, а частные яхты заполнят гавань. Пять отелей забронированы полностью, а также есть сообщения о найме бывших морских пехотинцев США для обеспечения безопасности.

Это мегасобытие вызвало протесты со стороны различных групп – от местных жителей, которые борются с чрезмерным туризмом в Венеции, до активистов, выступающих против изменения климата, и тех, кто выступает против поддержки Безосом Трампа.

Активисты торжествуют, даже несмотря на то, что городские власти называют их протесты "смешными". "Мы очень гордимся этим! Мы никто, у нас нет денег, ничего!" – сказал BBC Томмазо Каччари из группы, которая называет себя "No Space for Bezos" (Нет места для Безоса).

"Мы просто граждане, которые начали организовываться, и нам удалось выгнать из города одного из самых влиятельных людей в мире", – добавил он.

Кроме плакатов "No Space for Bezos", которые в последние дни расклеили по всему городу, на мостах над каналами вывесили протестные баннеры.

В понедельник активисты группы, называющей себя "Everyone Hates Elon" ("Все ненавидят Илона"), развернули на площади Сан-Марко гигантское изображение Безоса, протестуя против супербогачей под лозунгом: "Если ты можешь арендовать Венецию для своей свадьбы, то можешь платить больше налогов".

"Наш протест не касается самой свадьбы, а того, что она символизирует", – сказала BBC активистка Greenpeace Симона Аббате, которая присутствовала на месте события.

"Это не просто празднование бракосочетания двух людей, это демонстрация образа жизни, который является просто неприемлемым. Самые богатые живут в избытке, а другие терпят последствия климатического кризиса, который они не создавали", – добавила она.

Активисты подверглись жесткой критике со стороны городских властей, которые утверждают, что такие гости являются важным источником дохода.

Напомним, в прошлом году в Венеции вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.