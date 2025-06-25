Главарь Кремля Владимир Путин не будет участвовать в саммите БРИКС в Бразилии в июле 2025 года из-за ордера на арест Международного уголовного суда (МУС).

Об этом российским пропагандистам в среду заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

По словам Ушакова, лидер России будет участвовать в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии "с помощью видеосвязи".

"Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС. Вы знаете, именно в этом контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", – добавил он.

Ушаков уточнил, что в Бразилии Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в военном преступлении депортации сотен детей из Украины.

Хотя Россия не признает юрисдикции МУС, Путин должен взвешивать риски, что его могут арестовать, если он поедет в страну, которая подписала Римский статус МУС.

В 2023 году главарь Кремля отказался от поездки в Южную Африку для участия в саммите БРИКС.

Но в прошлом году его приняли с красной дорожкой в Монголии – хотя эта страна является членом МУС.