Лидеры ЕС утвердили выводы по безопасности и обороне с учетом решения саммита НАТО в Гааге

Для того чтобы выполнить цель значительно усилить обороноспособность ЕС в течение пяти лет, Европейский Союз должен увеличивать расходы на оборону и безопасность, как было решено во время саммита НАТО в Гааге 24-25 июня.

Об этом говорится в части выводов Европейского совета, касающейся безопасности и обороны, утвержденной 26 июня, текст которой есть в распоряжении "Европейской правды".

Евросоюз должен увеличивать расходы на безопасность и оборону, чтобы воплотить в жизнь план стать более обороноспособным в течение пяти лет.

"Захватническая война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности... представляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза. Для достижения своей цели – решительного усиления оборонной готовности Европы в течение следующих пяти лет – Европейский совет проанализировал прогресс в выполнении своих предыдущих выводов", – говорится в документе.

Евросовет напомнил, что сильный Европейский Союз сделает положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность. Но оборонный потенциал ЕС все равно должен рассматриваться лишь как "дополнение к НАТО, остающегося для государств, являющихся его членами, основой их коллективной обороны".

"Европейский совет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность Европы и лучше инвестировать вместе, отмечая также обязательства, взятые на саммите НАТО в июне 2025 года", – отмечается в выводах.

Европейский совет просит государства-члены быстро согласовать предложение по стимулированию инвестиций, связанных с обороной, в рамках инструмента SAFE в бюджете ЕС.

"Необходимо ускорить работу над силами и средствами в приоритетных сферах, определенных на уровне ЕС, в полной согласованности с НАТО. Европейский совет поощряет быструю разработку и реализацию совместных проектов в этом направлении", – говорится в документе.

Также Евросовет призывает к усилению военной мобильности, что позволит эффективно перемещать оборонную технику и личный состав по всему Евросоюзу.

"Европейский совет подчеркивает важность сотрудничества с партнерами-единомышленниками, которые разделяют наши цели в сфере внешней политики и политики безопасности. В связи с этим он приветствует недавнее партнерство ЕС в сфере безопасности и обороны с Великобританией и Канадой", – подчеркивают авторы документа.

Евросовет рассмотрит прогресс выполнения данных выводов на своем заседании в октябре 2025 года и обсудит следующие шаги в достижении своей цели по оборонной готовности.

Напомним, Совет ЕС по общим вопросам на заседании 27 мая утвердил инструмент SAFE, предусматривающий возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Стоит отметить, что в рамках инициативы SAFE украинская оборонная промышленность сможет быть привлеченной на равных правах с ОПК государств Евросоюза.