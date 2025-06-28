Сенат не принял резолюцию, которая запретила бы Трампу атаковать Иран без согласия Конгресса

Американский Сенат провалил голосование за резолюцию, которая запретила бы президенту США Дональду Трампу любые военные действия против Ирана в будущем без санкции Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, еще 53 высказались против. Для принятия резолюции было необходимо 51 голос.

Сенатор Рэнд Пол был единственным законодателем от Республиканской партии, который проголосовал вместе с демократами за резолюцию.

Сенатор-демократ Джон Феттерман, ярый сторонник Израиля, проголосовал против вместе с республиканцами.

Резолюция была подготовлена сенатором-демократом Тимом Кейном, который давно выступает за то, чтобы Конгресс утверждал разрешения на ведение войны.

"Я думаю, что события этой недели показали, что война – это слишком серьезное дело, чтобы оставлять его на усмотрение одного человека", – заявил Кейн в своем выступлении перед голосованием в пятницу вечером.

Голосование состоялось менее чем через неделю после того, как Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что "без сомнения" отдаст приказ о еще одном бомбардировке ядерных объектов Ирана, если сочтет это необходимым.

В то же время в Иране призвали Трампа отказаться "от неуважительного и неприемлемого тона", если тот хочет достичь соглашения.