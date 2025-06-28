Папа Римский в субботу упомянул о страданиях Украины, Зеленский отреагировал

Папа Римский Лев XIV в субботу вспомнил о страданиях Украины; президент Владимир Зеленский отреагировал на его слова и призвал помочь с возвращением удерживаемых Россией украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу, 28 июня, на официальной странице Папы Римского в X опубликовали заявление Льва XIV об Украине на украинском языке.

"Хочу выразить свою близость к страдающей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", – говорится в нем.

Через несколько часов на пост отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив Папу за "постоянные молитвы и сочувствие к Украине и нашему народу".

"Вместе мы должны остановить эту произвольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. Нужен справедливый мир. Также будем глубоко благодарны за Вашу помощь в возвращении всех наших людей – взрослых и детей, – которых удерживают в российском плену против их воли", – написал Зеленский.

Напомним, в Ватикане рассказали, что в первом разговоре с правителем РФ в начале июня Лев XIV призвал его "сделать жест к миру".

Папа Римский Лев XIV предлагал Ватикан в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией. Эту идею поддержали Киев, европейские государства и США, однако Москва отказалась.