Швейцария присоединилась к ряду мер 17-го пакета санкций ЕС против России
Департамент экономики, образования и исследований Швейцарии накануне, 2 июня, принял решения, имплементирующие в стране часть 17-го пакета санкций Европейского Союза против России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник сообщил Федеральный совет Швейцарии.
Швейцарский Департамент образования своим решением расширил санкционный список, добавив туда в целом 17 физических и 89 юридических лиц, против которых ЕС ввел санкции в последнем пакете.
Также Швейцария внесла в черный список 189 судов, которые, как считается, принадлежат российскому "теневому флоту", и расширила перечень подсанкционных товаров.
Меры вступят в силу в 23:00 во вторник, уточняет Федеральный совет Швейцарии.
Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.
В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизационную деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.
Эти санкции – один из серии пакетов, которые готовили на утверждение 20 мая.