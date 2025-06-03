Швейцария присоединилась к ряду мер 17-го пакета санкций ЕС против России

Департамент экономики, образования и исследований Швейцарии накануне, 2 июня, принял решения, имплементирующие в стране часть 17-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Швейцарский Департамент образования своим решением расширил санкционный список, добавив туда в целом 17 физических и 89 юридических лиц, против которых ЕС ввел санкции в последнем пакете.

Также Швейцария внесла в черный список 189 судов, которые, как считается, принадлежат российскому "теневому флоту", и расширила перечень подсанкционных товаров.

Меры вступят в силу в 23:00 во вторник, уточняет Федеральный совет Швейцарии.

Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизационную деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.

Эти санкции – один из серии пакетов, которые готовили на утверждение 20 мая.