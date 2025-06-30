Канада передала Украине $1,7 млрд доходов от замороженных активов РФ

Канада передала Украине около 1,7 млрд долларов доходов от замороженных активов России в рамках инициативы G7.

Об этом объявил в своем X премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Премьер сообщил, что Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA, которые являются средствами из доходов от замороженных на Западе российских активов.

Он отметил, что вместе с этим траншем Украина с начала года получила уже около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ.

"Благодарен Канаде, премьер-министру Марку Карни и всем, кто приобщен к этой программе. Настаиваем на полной конфискации замороженных средств РФ. Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем", – отметил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, Великобритания впервые подготовила пакет военной помощи Украине, профинансированный из доходов от замороженных росактивов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров Украины использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и ее восстановления.