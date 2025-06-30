Еврокомиссар рассказал, на экспорт каких товаров из Украины установит ограничения ЕС

Обновленная редакция соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС устанавливает ряд дополнительных ограничений для экспорта некоторых видов украинской агропродукции в Евросоюз, таких как яйца, сахар и пшеница, в то же время увеличивая квоты по сравнению с предыдущим вариантом соглашения.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович во время общения с журналистами в Брюсселе 30 июня, передает корреспондент "Европейской правды".

Объемы некоторых чувствительных товаров (яйца, сахар и пшеница), которые экспортируются из Украины в ЕС, будут ограничены квотами, которые, тем не менее, больше предварительно установленных в УВЗСТ.

"Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличились, но остались ниже исторических объемов торговли, чтобы обеспечить стабильность рынка ЕС. Для менее чувствительных продуктов квоты были увеличены умеренно, а некоторые продукты будут полностью либерализованы", – заявил Шефчович.

Он добавил, что в свою очередь "Украина увеличит квоты на экспорт свинины, мяса птицы и сахара, а также уменьшит или отменит пошлины на другие товары".

Это увеличит экспортные возможности для европейских фермеров, особенно в соседних с Украиной странах-членах ЕС.

"Мы также договорились пересмотреть это соглашение в ближайшие годы, принимая во внимание экономическую интеграцию Украины и ее прогресс в приближении к стандартам ЕС", – сказал еврокомиссар.

Стоит заметить, что соглашение еще не финализировано и пока не вступает в силу: имеет место лишь достижение принципиальной договоренности сторон. Теперь Украина и ЕС будут работать над доработкой технических элементов соглашения.

Государства-члены ЕС и Европейский парламент будут проинформированы о деталях соглашения в ближайшие дни.

По завершению технической работы, ЕС и Украина начнут соответствующие процедуры для формального одобрения пересмотренной УВЗСТ.

Со стороны ЕС – Еврокомиссия примет предложение для решения Совета ЕС, чтобы он одобрил соглашение. После этого соглашение будет официально принято Комитетом ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС принципиально договорились о новых условиях торговли вместо "торгового безвиза"

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), но обеспечит плавный переход к новой схеме.

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