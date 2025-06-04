В Латвии готовят запрет на поездки в РФ и Беларусь для части госслужащих

В Сейме Латвии готовят к финальному третьему чтению законопроект, предусматривающий запрет поездок в Россию и Беларусь части госслужащих.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

4 июня комитет Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции рассматривает перед третьим чтением законопроект об ограничении действий, которые могут создавать угрозы для нацбезопасности.

Речь идет, в частности, о запрете поездок в Россию и Беларусь серии категорий госслужащих с целью противодействия угрозам, связанным со спецслужбами этих стран, и учитывая ограниченность возможности Латвии защитить своих граждан за рубежом.

Во втором чтении в проект добавили положение о запрете выезда в эти страны для депутатов Сейма.

Кроме того, речь идет о лицах с доступом к гостайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, сотрудниках Минобороны, Министерства внутренних дел, Минюста и органов, находящихся под управлением этих ведомств; сотрудниках Бюро по предотвращению коррупции, налоговиках и таможенниках, работниках судов и прокуратуры, сотрудниках дипломатической и консульской службы.

Исключения из общего запрета предусмотрены для ситуаций, когда поездка связана с выполнением должностных обязанностей или имеет гуманитарные основания – при условии получения предварительного разрешения на выезд. Нарушение госслужащим или работником критической инфраструктуры запрета въезда в РФ и Беларусь будет основанием для увольнения с должности.

"Не секрет, что Россия и Беларусь осуществляют все более активную разведывательную деятельность против Латвии, и для этой цели им может понадобиться любой гражданин Латвии, пересекший границу этих стран", – отметил глава комитета Айнар Латковскис.

Он отметил, что несмотря на постоянные предупреждения о рисках поездок в РФ и Беларусь количество таких поездок не уменьшается.

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