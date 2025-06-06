Из Нидерландов должны выехать иностранцы, прибывшие из Украины после вторжения РФ

Нидерландские власти установили крайний срок выезда из страны для граждан третьих стран, прибывших туда из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Об этом в пятницу заявила Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND), пишет "Европейская правда".

Как пояснили в IND, с 4 сентября 2025 года граждане третьих стран, прибывшие из Украины, больше не будут иметь права на временную защиту в Нидерландах и будут иметь четыре недели на то, чтобы покинуть страну.

По данным службы, это решение касается около 1000 человек. На следующей неделе они получат письмо с соответствующей информацией.

"Исключение составляют те, кто имеет вид на жительство или проходит процедуру предоставления убежища, или подал заявку на получение разрешения на постоянное проживание до 4 сентября", – говорится в сообщении.

В апреле в Нидерландах постановили, что власти могут прекратить предоставлять убежище прибывшим из Украины гражданам третьих стран, которые бежали от полномасштабного вторжения РФ – например, студентам или трудовым мигрантам.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Нидерланды прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Власти ранее признавали, что мест для их расселения не хватает.