Еврокомиссия не настаивает на разъединении Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС

Решение о возможном разъединении Украины и Молдовы в процессе переговоров о вступлении этих государств в Европейский Союз должны принимать государства-члены ЕС, а Еврокомиссия не настаивает на этом.

Как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом 1 июля заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Еврокомиссия не призывает разъединить Украину и Молдову в процессе переговоров о вступлении в ЕС, это решение – прерогатива государств-членов.

"Наша позиция в этом контексте абсолютно четкая: мы не призываем к отделению Молдовы. Это решение должны принять государства-члены, если они пожелают этого", – сообщил Мерсье.

По его словам, Еврокомиссия лишь стремится "поддерживать Украину и Молдову в процессе подготовки к вступлению".

"И Молдова, и Украина демонстрируют стабильный прогресс. Наша позиция заключается в том, что мы и в дальнейшем будем максимально поддерживать Украину и Молдову – политически, технически и финансово – и продолжим эту работу", – добавил Мерсье.

"Мы действительно пытаемся поставить все государства-члены в такую позицию, чтобы они могли принять положительное решение по Украине и Молдове относительно открытия первого кластера – кластера по фундаментальным вопросам. И мы твердо стоим на стороне Молдовы и Украины", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", в Еврокомиссии считают "референдум" Венгрии о членстве Украины в ЕС "необязательным".

Ранее циркулировала информация, что ЕС может ускорить фактические переговоры о вступлении с Молдовой, "разделив" ее с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.

В то же время Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.

Читайте подробнее в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой: Как саммит ЕС искал будущее для Украины и почему не одолели сопротивление Венгрии.