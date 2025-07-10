В Армении рассказали, о чем договорились Пашинян с Алиевым на личной встрече

В Министерстве иностранных дел Армении рассказали об итогах встречи премьер-министра страны Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Заявление армянского МИД приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Армении, в ходе встречи, которая проходила в Абу-Даби, Пашинян и Алиев обсудили различные аспекты повестки дня нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Было подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", – рассказали в МИД Армении.

Отметив прогресс в процессе делимитации границы, оба лидера поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.

Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания остаются неопределенными.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

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