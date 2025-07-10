Украина в Риме договаривается о привлечении 2 млрд евро в сфере энергетики

В течение двух дней Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме 10-11 июня, международные компании и финансовые учреждения заключили или заключат с правительством Украины и украинскими предприятиями договоренности, ожидаемая сумма инвестиций по которым составляет около 2 млрд евро.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве энергетики.

В частности, между НАЭК "Энергоатом" и компанией Westinghouse были подписаны два основных соглашения – на конструкцию и технологию производства топливных сборок ВВЭР-1000 и о поставке технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000.

Кроме того, сейчас согласовано большинство условий соглашения о поставке основного производственного оборудования, подписать которое стороны планируют в ближайшее время после окончательной доработки.

Кроме обеспечения существующего атомного флота Украины передовым топливом, Westinghouse и "Энергоатом" договорились построить девять реакторов AP1000 в Украине.

Также "Энергоатом" подписал меморандум с компанией Holtec International. В документе говорится о развитии современных производственных мощностей для изготовления ядерных компонентов и систем хранения отработанного ядерного топлива.

Согласно подписанному документу, в Украине предусмотрено развертывание малых модульных реакторов SMR-300 компании Holtec.

Между НАК "Нафтогаз Украины" и представителями компании Baker Hughes подписан меморандум о сотрудничестве, в котором говорится о намерениях реализовать ряд проектов в нефтегазовой отрасли – в разведке, добыче, транспортировке и хранении нефти и газа.

Ряд соглашений подписан в электроэнергетической отрасли, в частности с польской ELQ S.A. о создании Специализированного подфонда восстановления Украины для инвестиций в энергетический сектор.

Первоначальный взнос составит 600 млн евро, предполагается увеличение до 1 миллиарда в течение 3 лет с привлечением средств международных финансовых учреждений.

Президент Владимир Зеленский сообщил в четверг, что в целом на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме удастся достичь соглашений для привлечения около 10 млрд евро.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии в Риме объявила о 4 млрд евро помощи бюджету Украины.

Также она объявила о создании фонда восстановления Украины.