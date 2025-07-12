Турция начала расследование в отношении Spotify после жалобы на "провокационные плейлисты"

В Турции местный антимонопольный орган начал расследование в отношении музыкального стримингового сервиса Spotify по подозрению в недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Такие шаги были предприняты после того, как заместитель министра культуры потребовал принять правовые меры в отношении "провокационных" плейлистов, которые якобы оскорбляют жену президента Реджепа Тайипа Эрдогана и не уважают ислам.

В заявлении турецкого антимонопольного ведомства говорится, что расследование началось в связи с "различными обвинениями в том, что стратегии и политика, которые Spotify реализует в Турции, привели к нарушению конкуренции в музыкальной индустрии".

В заявлении отмечается, что расследование имеет целью установить, предоставлял ли Spotify больше освещения некоторым артистам и применял ли недобросовестные практики при распределении роялти, тем самым нарушая антимонопольное законодательство.

Перед этим заместитель министра культуры Батухан Мумку призвал принять правовые меры против Spotify, сославшись на "отказ" компании откликнуться на просьбу удалить плейлисты с названиями, которые считаются оскорбительными.

Он указал на контент, опубликованный "под видом "плейлистов"... который игнорирует наши религиозные чувства по отношению к нашему пророку Мухаммеду, намеренно и недопустимо нацелен на верования, священные ценности и духовный мир нашего народа".

Он также выделил плейлисты, которые якобы оскорбляют Эмине Эрдоган, жену президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые были "коварно провокационными и морально неприемлемыми".

В своем заявлении Spotify отметил, что его деятельность соответствует "всем действующим законам". В то же время сервис пообещал сотрудничать со следствием, хотя ему не хватает "подробной информации об объеме или направлении проверки".

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