Мерц назвал новые тарифы США "сокрушительным ударом" по Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если президент США Дональд Трамп введет 30-процентные тарифы, это станет "сокрушительным ударом" по экономике Германии, если в ближайшие недели не будет найдено решение торгового спора.

Заявление главы немецкого правительства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В ЕС заявили, что не будут применять свои контрмеры против США, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

Если же тарифы все же начнут действовать с 1 августа, правительство Германии может быть вынуждено отложить часть своих экономических мер, рассказал Мерц.

"Это омрачит все и нанесет сокрушительный удар по немецкой экспортной промышленности", – сказал он.

Мерц отметил, что он тесно сотрудничает с другими лидерами ЕС, чтобы не допустить введения пошлин такого масштаба.

"Для этого нужны две вещи: единство в Европейском Союзе и хорошие коммуникации с американским президентом", – добавил канцлер.

На вопрос, поддерживает ли Германия европейские контрмеры против США, Мерц ответил: "Да, но не раньше 1 августа".

Канцлер заявил, что в течение выходных интенсивно обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также в пятницу провел телефонный разговор с Трампом.

"Мы хотим использовать это время, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно предан этому делу", – подчеркнул Мерц.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.