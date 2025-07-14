Что мешает ЕС преодолеть зависимость от США в вопросах безопасности

Новые обязательства НАТО создают серьезные стратегические вызовы для Европы. Поскольку именно США определяют условия, решать, выполняет ли Европа свои обязанности, будут Дональд Трамп и его преемники.

Ситуацию осложняет то, что европейские страны взяли на себя обязательства тратить 5% ВВП на оборону без всякой встречной гарантии со стороны США.

Такое решение рискует стимулировать американское отдаление: если Европа не выполнит обещание, у США будет повод свернуть поддержку. А если выполнит, то Вашингтон может сказать, что Европе больше не нужна американская помощь. Это классическая ситуация "замкнутого круга".

О проблеме зависимости Европы от США читайте в колонке спецсоветника Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020-2024) Заки Лаиди Преодолеть зависимость от США: способна ли Европа самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, мнение о том, что увеличение расходов на оборону само по себе решит стратегические проблемы ЕС, является крайне ошибочным.

"Согласование оборонных бюджетов во избежание дублирования и расточительства будет сложным. И до сих пор нет согласия, стоит ли направлять средства только в европейские компании, ведь многие европейцы до сих пор убеждены: тесные связи с США гарантируют поддержку", – пишет Заки Лаиди.

Поэтому, он считает, что значительная часть начальных расходов, вероятно, пойдет на американские компании, которые лучше готовы быстро поставлять критическое вооружение.

Дублирование закупок и расточительство – это далеко не все проблемы, предупреждает спецсоветник Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020-2024).

Например, проект Future Combat Air System (FCAS) (самая амбициозная совместная программа создания боевого самолета в Европе, объединяющая Dassault, Airbus и Indra) сталкивается с растущими напряжениями между Dassault и Airbus.

Лаиди отмечает, что эта напряженность создает неопределенность относительно будущего программы, подчеркивая глубокие индустриальные противоречия в оборонном сотрудничестве Европы.

"К тому же многие европейские правительства опасаются, что слишком решительные шаги к автономии лишь ускорят уход Трампа от Европы. Поэтому закупки вооружения часто отражают желание не раздражать США", – отмечает автор колонки.

По его словам, европейцы стараются даже не думать о том, что США могут когда-то преследовать цели, несовместимые с интересами Европы.

"Все это свидетельствует о политической слабости Европы и ее страхах", – считает бывший спецсоветник.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, воплощает господствующую установку: США нельзя критиковать публично. Президент Европейского совета Антониу Кошта со времени своего избрания в 2024 году в основном молчит по ключевым вопросам безопасности.

Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс – один из немногих, кто признает необходимость для Европы готовиться к самостоятельной защите. Но даже он избегает более глубокого анализа политических и стратегических последствий такого шага, в частности в сфере принятия решений и закупок.

"Первые два года войны в Украине подняли авторитет ЕС, но нынешняя политика США обнажила неудобную реальность: самый большой страх Европы – это настоящая независимость", – резюмирует спецсоветник Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020-2024).

Подробнее – в колонке Заки Лаиди Преодолеть зависимость от США: способна ли Европа самостоятельно позаботиться о своей безопасности.