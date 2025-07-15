Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что планы президента США о вторичных санкциях против крупных торговых партнеров России должны стать предупреждением и для некоторых стран ЕС, которые до сих пор сохраняют зависимость от такой торговли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в общении со СМИ перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 июля.

Литовский глава МИД отметил, что Европа уже слишком долго медлит с принятием 18-го пакета санкций, и его следует наконец принять и начать готовить следующий.

Он также напомнил заявление Трампа о 50-дневном "дедлайне" для России, после чего в случае недостижения договоренности о прекращении огня США могут применить вторичные санкции против торговых партнеров России.

"Это также сигнал для Европы – нам следует готовиться. Ведь у нас все еще есть некоторые страны-члены, которые импортируют из России нефть и нефтепродукты. Поэтому нам нужно ускорить темпы RePowerEU и остановить этот импорт до того, как встанет вопрос о вторичных санкциях США против Европы", – подчеркнул Кястутис Будрис.

Среди таких стран Европы, как известно, Венгрия и Словакия.

Европейская комиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

Словакия до сих пор блокировала новые санкции против России, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

Впрочем, в понедельник Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.