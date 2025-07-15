Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зауважив, що плани президента США про вторинні санкції проти великих торгових партнерів Росії мають стати попередженням і для деяких країн ЄС, які досі зберігають залежність від такої торгівлі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня.

Литовський очільник МЗС зауважив, що Європа вже надто довго зволікає зі схваленням 18-го пакета санкцій, і його слід нарешті ухвалити та почати готувати наступний.

Він також нагадав заяву Трампа про 50-денний "дедлайн" для Росії, після чого у разі недосягнення домовленості про припинення вогню США можуть застосувати вторинні санкції проти торгових партнерів Росії.

"Це також сигнал для Європи – нам слід готуватися. Адже у нас все ще є деякі країни-члени, які імпортують з Росії нафту і нафтопродукти. Тож нам потрібно прискорити темпи RePowerEU і зупинити цей імпорт до того, як постане питання про вторинні санкції США проти Європи", – наголосив Будріс.

Серед таких країн Європи, як відомо, Угорщина і Словаччина.

Європейська комісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою.

Словаччина досі блокувала нові санкції проти Росії, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Втім, у понеділок Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС.