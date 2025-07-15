Глава МИД Дании рассказал, что технические детали покупки оружия у США для Украины еще не согласованы

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен рассказал, что технические нюансы того, как именно европейские союзники будут оплачивать предоставление Украине американского оружия, еще нужно согласовать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 июля.

Расмуссен назвал "очень важными" понедельничные анонсы президента США очень важными – и задекларированную готовность предоставлять Украине оружие, и готовность ударить санкциями по России и ее торговым партнерам.

Его спросили, как понимать анонсированную договоренность о сотрудничестве США и остальных союзников НАТО по оружию для Украины, и как именно это должно происходить – в частности в случае с Данией.

Расмуссен отметил, что некоторого нужного Украине оружия Дания просто не имеет – в частности, американских систем Patriot, поэтому о предоставлении из своих запасов здесь речь не может идти.

"Это будет о деньгах. Нам нужно проработать детали. Это может выглядеть так, что Украина покупает самостоятельно, а потом мы поддерживаем Украину, или же мы будем напрямую платить США", – пояснил он.

"Но гораздо важнее, что теперь мы видим готовность со стороны США предоставить это столь нужное оружие", – добавил министр.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками. Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По данным СМИ, эти объявления вызвали неоднозначную реакцию среди его сторонников, в частности в кругах радикальных трампистов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после анонсов Трампа по оружию для Украины заявил, что Германия "играет решающую роль".