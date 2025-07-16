Фон дер Ляйен объяснила, что будет с финансированием Украины после ее вступления в ЕС

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то программа Многолетней финансовой рамки ЕС (MFF) – проекта бюджета на 2028-2034 годы, предусматривающая 100 млрд евро помощи для Украины – будет пересмотрена.

Об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя проект MFF в Брюсселе 16 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Если Украина станет членом ЕС до завершения семилетнего бюджетного периода 2028-2034, на который для нее запланировано 100 млрд евро, многолетний бюджет Евросоюза будет пересмотрен.

"Теперь относительно самого вступления – все так, как это всегда было со всеми предыдущими вступлениями. Существует конкретное положение о пересмотре Многолетней финансовой рамки ЕС, которое говорит, что в случае вступления страны-кандидата будет пересмотр MFF", – сообщила фон дер Ляйен.

Она отметила, что это логично, "потому что нам нужно будет вести переговоры в зависимости от того, какого размера является страна, которая присоединяется к Европейскому Союзу".

"Мы должны будем согласовать в договоре о вступлении постепенное внедрение выплат из фондов сплоченности, постепенное внедрение сельскохозяйственных выплат, например, для этой страны, а также постепенное внедрение взноса этой страны в бюджет Европейского Союза", – отметила президент Еврокомиссии.

"Все это должно быть согласовано и обсуждено, и поэтому очень четко указано... в финансовом регламенте, что в случае вступления будет пересмотр MFF. Это работало во время предыдущих вступлений и будет работать сейчас", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Общий объем многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы запланирован в сумме 2 трлн евро. Предыдущий семилетний бюджет составлял 1,2 трлн евро.

Как сообщала "Европейская правда", в долгосрочном бюджете Европейского Союза на 2028-2034 годы на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Многолетний бюджет на 2028-2034 годы должен быть утвержден до конца 2027 года.

Как сообщалось, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.