Почему тактика запугивания силой вряд ли поможет Трампу

Вице-президент США Джей Ди Уэнс недавно пытался представить удары президента Дональда Трампа по ядерной инфраструктуре Ирана как чрезвычайно удачный пример "доктрины Трампа".

По словам Венса, суть доктрины проста: вы обнаруживаете проблему, которая угрожает интересам США, "пытаетесь агрессивно решить ее дипломатическим путем", а если дипломатия не срабатывает, "применяете превосходящую военную силу и убираетесь оттуда до того, как конфликт станет затяжным".

О том, почему такие подходы вряд ли сработают, объясняет старший научный сотрудник Программы внешней политики Института Брукингса (США) Мелани Сиссон в колонке План Трампа для участі у війні: чи стане "іранський сценарій" новою стратегією США. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки признает, что американские удары нанесли серьезный ущерб ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

"Но совсем не очевидно, что эти бомбардировки, вместе с ликвидацией старших иранских ядерных ученых Израилем, отбросили Иран на нулевой уровень", – добавляет Мелани Сиссон.

По ее мнению, программу лишь задержали, "хотя оценки этой задержки варьируются от нескольких месяцев до нескольких лет".

"Администрация Трампа не первая, кто поддался соблазну думать, что короткие, сильные демонстрации военной силы могут заставить другие страны подчиниться требованиям США. Со времени получения неоспоримого военного превосходства в 1990 году США неоднократно пытались это реализовать и часто безуспешно", – пишет старший научный сотрудник Программы внешней политики Института Брукингса.

По ее словам, определенные цели притворялись, что поддаются давлению, только для того, чтобы через недели, месяцы или годы вернуться к предыдущему поведению.

Мелани Сиссон отмечает, что Северная Корея давно пользуется такой тактикой. Несмотря на многочисленные демонстрации американского военного превосходства, Северная Корея снова и снова возвращается к ядерным угрозам, запускам ракет, выводу спутников и провокациям.

"Китай ведет себя похоже. В 2016 году США смогли с помощью громких совместных военных учений сдержать Китай от строительства островов и территориальных претензий вокруг Филиппин. Но всего несколько месяцев назад китайская береговая охрана высадилась на острове, который Филиппины считают своей территорией", – приводит пример автор колонки.

Она считает, что Иран также готов к различным сценариям.

Исламская Республика, по словам Сиссон, способна выдерживать как экономические, так и военные удары. Ее военные провокации и ядерная активность то усиливаются, то угасают, иногда в ответ на действия США, а иногда независимо от них.

И как недавно напомнил эксперт по Ирану Вали Наср, верховный лидер Али Хаменеи, похоже, разделяет взгляд Айдида, сказав своим советникам: "Америка – как собака. Если ты отступаешь, она бросается на тебя. Но если ты бросаешься первым – она отступает".

Как отмечает старший научный сотрудник Программы внешней политики Института Брукингса, Вэнс хочет верить, что впечатляющая демонстрация силы США имеет уникальный убедительный эффект и в это поверит и антивоенная часть электората Трампа.

"Но если бы демонстрации силы, не приводящие к полномасштабной войне, действительно имели бы результатом достижение американских политических целей, особенно таких сложных, как убедить Иран отказаться от ядерной программы, то они стали бы основой доктрины любого президента", – резюмирует сотрудница американского института.

Подробнее – в колонке Мелани Сиссон, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, План Трампа для участі у війні: чи стане "іранський сценарій" новою стратегією США.