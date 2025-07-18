Стефанишина назвала 2027 год конечным сроком в подготовке Украины к вступлению в ЕС

Ольга Стефанишина, которая до 17 июля занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявила, что задача украинской власти в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года не изменилась.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Стефанишина отвечала на вопрос, каковы цели украинской власти в процессе вступления в ЕС.

"Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС – до конца 2027 года", – сказала она.

"Но даже сейчас все обязательства, которые мы берем на себя в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком до конца 2027 года. То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", – отметила Стефанишина.

По ее словам, сейчас готовится программа адаптации, где это должно быть отражено.

"У нас запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров – можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений", – отметила Стефанишина.

Она также подчеркнула, что у нее нет оснований говорить о возможном изменении целей на менее амбициозные.

Ольга Стефанишина также подтвердила, что на 18 июля готовилось открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Она также рассказала, что среди ключевых задач ее работы уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США будет воплощение соглашения о минералах, а также организация механизма закупки американского оружия.