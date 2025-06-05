Швеция присоединилась к коалиции по РЭБ и стала ее сопредседателем

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна присоединяется к Коалиции по радиоэлектронной борьбе и по приглашению Германии станет ее сопредседателем.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Йонсон заявил, что Швеция присоединяется к Коалиции по радиоэлектронной борьбе в Украине.

"После приглашения Германии стать сопредседателем, Швеция также стремится взять на себя первую роль лидера в коалиции", – отметил он.

Глава Минобороны Швеции отметил, что его страна хочет внести свой вклад, используя свою компетенцию в области радиоэлектронной борьбы.

По его словам, сотрудничество в рамках коалиции будет сосредоточено на закупках оборудования для радиоэлектронной борьбы, обучении и политических вопросах.

"Вместе мы будем бороться с российской радиоэлектронной войной. Нам есть чему поучиться друг у друга, а особенно у украинского опыта с поля боя", – добавил Йонсон.

До 8 марта страна анонсировала выделение около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине, а позже – еще около 137 млн долларов на восстановление и развитие.

В конце мая Швеция выделила Украине 4,8 млрд шведских крон (около $504 млн) на усиление обороноспособности.