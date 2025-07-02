В Дании уже осенью может начаться производство украинского оружия

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что уже осенью 2025 года на датской территории может начаться украинское оборонное производство.

Его слова приводит телеканал TV2, сообщает "Европейская правда".

Поульсен заявил, что Дания предоставит отдельным украинским оборонным предприятиям "возможность начать производство" у себя.

"Я ожидаю, что результаты будут заметны в сентябре или октябре. Поэтому некоторые украинские оборонные предприятия будут готовы получить приглашение", – добавил глава Минобороны Дании.

Напомним, на полях саммита НАТО 24 июня министры обороны Украины и Дании подписали соглашение, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании.

Дания считается одним из инициаторов военной помощи Украине в форме инвестиций в украинское оборонное производство, получившей название "датской модели".

По этому механизму Украина в 2025 году должна получить 1,3 миллиарда евро.

В мае Министерство обороны Дании объявило детали 26-го пакета военной помощи Украине на сумму около 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов).