Зеленский сменил послов в ряде государств Европы и Канаде

Президент Владимир Зеленский 21 июля серией указов сменил ряд послов Украины в государствах Европы и в Канаде.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, президент уволил руководителей дипмиссий в Боснии, Эстонии, Италии, Испании, Испании, Швеции, Кипре и Канаде и назначил в некоторые из этих стран замену.

В Боснии и Герцеговине с должности посла был уволен Василий Кирилич, которую он занимал по совместительству, и назначен Владимир Бачинский. При этом Кирилич остается послом в Хорватии.

В Эстонии Максим Кононенко заменен Владимиром Боечко.

Ярослав Мельник был уволен с должности посла в Италии, а также в Мальте и Сан-Марино. Пока его преемник не назначен. Вместо этого Мельник стал послом в Бельгии.

Руслан Нимчинский уволен с должности посла на Кипре, на его место назначен Сергей Нежинский.

Андрей Плахотнюк уволен с должности посла в Швеции, замена пока не назначена. Плахотнюк стал послом в Канаде вместо Юлии Ковалив. Он также будет представителем Украины в Международной организации гражданской авиации.

Ротация посла осуществлена в Испании: вместо Сергея Погорельцева назначена Юлия Соколовская, а Погорельцев поедет работать послом в Мексику.

Зеленский заявил, что 21 июля утром провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Офиса президента и назначил 16 послов.

Накануне десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывших для участия в совещании послов, посетили Запорожье и Запорожскую область.