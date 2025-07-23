Почему вопрос передачи Украине замороженных активов РФ снова поставлен на паузу

На прошлой неделе все ожидали обращения Дональда Трампа по России. Слухи ходили разные: от объявления о предоставлении Украине дальнобойного оружия до введения "вторичных санкций" против Москвы.

Среди них было и мнение, что Трамп заявит о решении конфисковать $6 млрд суверенных российских активов, замороженных в США. Это стало бы сигналом для других государств, которые контролируют российские активы.

Впрочем, и эти, и другие ожидания пока не оправдались.

О том, почему общая ситуация относительно будущего замороженных российских активов попала в тупик, читайте в статье директора Центра Днестровского Ивана Городиского Конфискация на паузе: почему затормозился процесс передачи Украине российских активов. Далее – краткое ее изложение.

В меморандумах, которыми обменялись Украина и Россия в ходе стамбульских переговоров, изложены и позиции обеих сторон по возмещению ущерба, вызванного войной.

По данным СМИ, в российском меморандуме выдвигается предложение "отказаться от взаимных претензий в связи с нанесенным в ходе боевых действий ущербом". Такая формулировка, дополненная требованием безусловной отмены санкций, призвана снять с повестки дня вопрос репараций и конфискованных активов и вернуть их России.

А украинский меморандум, как сообщают медиа, включает предложение, чтобы замороженные российские активы "использовались для восстановления Украины или оставались заблокированными до выплаты репараций".

Украинская дипломатия стремится показать отсутствие готовности России к добровольной уплате репараций и тем самым побудить союзников к конфискации резервов Центрального банка РФ.

С приближением завершения срока 50-дневного ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину, дискуссии о возможной конфискации российских активов заметно оживились.

Новая реальность, в которой США продают Украине оружие за средства Европы, делает идею конфискации активов еще более привлекательной.

Однако, как показала Римская конференция по вопросам восстановления Украины, к этому решению мы пока существенно не приблизились.

"Убытки, нанесенные Россией, достигают по меньшей мере 500 млрд евро. Россия должна за них заплатить – пока этого не произойдет, она не должна и не будет иметь доступа к замороженным активам", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время Римской конференции.

Таким образом, для ЕС конфискация российских суверенных активов остается крайним и нежелательным шагом.

Поэтому обсуждаются альтернативные модели репараций со стороны России – это демонстрирует понимание всех сложностей, связанных с конфискацией активов.

Уже бывший премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на той же конференции в Риме анонсировал создание фонда "Украина" объемом $460 млрд, который должен наполняться за счет конфискованных российских активов и специального налога на экспорт российского сырья.

В последнее время украинская сторона обсуждает различные модели использования замороженных российских активов и финансирования репараций, понимая, что полная конфискация является длительной перспективой.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в недавнем интервью рассказала об идее создать фонд, в который передадут резервы Центрального банка РФ. Этот фонд должен профессионально управлять средствами, чтобы Украина получала максимальный доход.

При любом сценарии, прежде всего, следует найти баланс между интересами Украины и союзников, которые хотят использовать активы или прибыль от них способом, выгодным их экономикам, в частности через контракты для собственного ВПК.

Подробнее – в материале Ивана Городиского Конфискация на паузе: почему затормозился процесс передачи Украине российских активов.