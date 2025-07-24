Зеленский рассказал Мерцу, как планирует укрепить антикоррупционные органы

Президент Владимир Зеленский в четверг сообщил о телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который, в частности, касался ситуации с антикоррупционной инфраструктурой Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал в Х.

По словам главы государства, он сообщил Мерцу о согласовании текста законопроекта, который "гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине".

"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", – добавил он.

По словам Зеленского, с немецким канцлером он обсудил реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера, и Берлин заверил в своей поддержке.

Кроме того, разговор лидеров касался ситуации на фронте и необходимости дополнительного финансирования для производства дронов, в частности дронов-перехватчиков.

Ранее Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов – он будет внесен в парламент в четверг.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

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