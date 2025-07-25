Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президента Украины Владимира Зеленского предостерегли от сворачивания усилий по борьбе с коррупцией на фоне ситуации вокруг независимости САП и НАБУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский рассказал в интервью Polsat, а цитату министра приводит МИД Польши.

Сикорский отметил, что украинцы сейчас борются за европейское государство, а потому отказываться от борьбы с коррупцией ни в коем случае нельзя.

"Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное, европейское государство", – сказал Сикорский. Детали того, как и когда было передано такое сообщение, не известны.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

24 июля Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП. Это произошло после массовых акций протеста, первых после начала полномасштабного вторжения РФ, и многочисленной критики со стороны западных партнеров Украины, которые предостерегали о рисках для евроинтеграции и финансовой поддержки.

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