Глава МЗС Польщі: ми сказали Зеленському, що найгірше – зупинити боротьбу з корупцією

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що президента України Володимира Зеленського застерегли від згортання зусиль по боротьбі з корупцією на тлі ситуації довкола незалежності САП і НАБУ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський розповів у інтерв’ю Polsat, а цитату міністра наводить МЗС Польщі.

Сікорський відзначив, що українці зараз виборюють європейську державу, а тому відмовлятись від боротьби з корупцією у жодному разі не можна.

"Ми передали президенту Зеленському, що найгірше, що він може зараз зробити, це відмовитися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну, європейську державу", – сказав Сікорський. Деталі того, як та коли було передане таке повідомлення, не відомі.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

24 липня Зеленський вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП. Це відбулось після масових акцій протесту, перших після початку повномасштабного вторгнення РФ, та численної критики з боку західних партнерів України, які застерігали про ризики для євроінтеграції та фінансової підтримки.

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