Как Германия изменила мнение об Украине за первые месяцы канцлера Мерца и при чем здесь НАТО

Ежегодно после начала большой войны Германия занимала второе место среди государств, предоставляющих Украине наибольшую помощь, уступая только США. В этом году, учитывая изменение приоритетов и политики Белого дома, Берлин наверняка станет лидером.

Причем немецкая поддержка ежегодно не только увеличивается в объемах, но и меняется качественно. Киев рассчитывает, что при канцлере Фридрихе Мерце Германия снова нас приятно удивит.

Об ожиданиях и настойчивости Киева, о новых системах ПВО, об изменении немецкой позиции в отношении НАТО, о новых правилах для украинцев в Германии и о том, действительно ли Мерц не ждет Украину в ЕС до 2034 года, "Европейская правда" поговорила с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым в Киеве, куда он приехал на ежегодное совещание послов.

Интервью – в материале Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить. Далее – основные тезисы посла.

В первые сто дней канцлерства Фридриха Мерца кардинально изменилась атмосфера и словарный запас.

Атмосфера – это когда правительство, партнеры, твои контакты, канцлер и министры относятся к тебе "с открытостью". Есть такое слово в немецком языке, "aufgeschlossen" – оно означает, что ты открыт ко всему, готов воспринимать информацию, сближаться с партнером.

Когда я говорю об изменении словарного запаса, то речь идет о том, что от немецкого руководства начали звучать заявления о лидерстве – Германии в Европе, Германии в мире, Германии в отношении Украины.

Давайте посмотрим на изменения, которые произошли за последнее время.

Например, впервые на совете Украина-НАТО от немцев прозвучал тезис о членстве Украины в НАТО. Их заявления уже идут немного дальше, чем формулировки Альянса.

Или, например, я сейчас веду разговор с коллегами в Министерстве обороны и с оборонной индустрией об использовании ими тактических и стратегических уроков ВСУ для немецкого Бундесвера и для НАТО. Наша цель здесь – еще большая интеграция наша с ними.

И уже сейчас есть атмосфера, которая позволяет говорить о гораздо более глубоких процессах, чем раньше.

Например, Рамштайн. После того, как американцы вышли из этого формата, немцы его подхватили. И это была заслуга министра обороны Писториуса, который сказал: теперь мы с британцами будем это координировать.

Второй пример – коалиция ПВО. Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM. Сейчас мы получили 7 из них. В каждую систему, которую сейчас производят для нас в Германии, входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности.

Также проявлением лидерства стало то, что Германия отменила "потолок" расходов на оборону, а следовательно, и на помощь ВСУ.

Следующий элемент – Германия вошла в "датскую модель" помощи ВСУ.

А еще Германия четко заявляет, что она берет на себя лидерство в доведении Украины до ЕС и в координации этой работы с нашими партнерами.

Когда ты берешь на себя лидерскую функцию в помощи Украине на этом пути – а Германия именно это и делает – то вряд ли стоит ожидать, что будут закрывать глаза на базовые вопросы. В частности, на антикоррупцию, а также верховенство права (Макеев отвечал на вопрос о реакции Берлина на принятие в Украине закона 12414 о НАБУ и САП – Ред.).

И главное: Украина хочет быть здесь не только получателем помощи. У нас есть что предложить немцам. Например, они создали Министерство цифровизации, и здесь у нас точно есть чем поделиться. Или опыт наших военных.

Также украинцам в Германии следует ожидать изменений. Прежде всего – изменения в порядке социальных выплат.

Немцы, конечно, заинтересованы в том, чтобы украинцы пополняли их рынок рабочей силы, квалифицированной и неквалифицированной. Но они также понимают, что и нам нужны люди.

Полное интервью – в материале Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить.