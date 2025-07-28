Нидерланды готовятся к действиям РФ в случае размещения у себя спецтрибунала

Нидерланды, которые готовы разместить на своей территории будущий спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины, просчитывают связанные с этим риски, в том числе и безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает De Telegraaf.

В правительстве Нидерландов звучат предупреждения, что в случае принятия спецтрибунала риски для безопасности будут сопоставимы с теми, которые возникают во время крупных международных саммитов – например, следует учитывать возможность кибератак России.

По словам нидерландского министра иностранных дел Каспара Вельдкампа, существуют риски для пенитенциарной системы, поскольку в стране уже нет места для заключенных, а также для безопасности.

Он добавил, что правительство Нидерландов в течение ближайших месяцев рассмотрит возможность объединить компоненты будущего трибунала – судебное преследование, размещение и содержание обвиняемых – в отдельном месте.

Из слов главы МИД Нидерландов также следует, что другие государства присоединятся к финансированию спецтрибунала.

"При этом будут также подробно проанализированы финансовые последствия как для Нидерландов как принимающей страны, так и для стран, предоставляющих поддержку, и будут сделаны необходимые подготовительные шаги для принятия решения в Совете министров после лета", – пообещал Вельдкамп.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Подробно о договоренностях относительно трибунала читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".