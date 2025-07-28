В результате схождения поезда с рельсов в Германии пострадали и украинцы

Граждане Украины находятся среди пострадавших в результате схождения поезда с рельсов недалеко от города Ридлинген в немецкой земле Баден-Вюртемберг накануне.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

По данным генерального консульства Украины в Мюнхене, среди пассажиров поезда были пять граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми.

"Все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждан Украины среди погибших нет", – добавили в МИД.

Там отметили, что расследование аварии продолжается и находится на контроле генерального консульства Украины в Мюнхене.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые.

Одной из самых страшных железнодорожных аварий в Европе в 2024 году стало лобовое столкновение пассажирского экспресса с грузовым поездом в Чехии. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.