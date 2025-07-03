Чем грозит Вучичу отказ от ультиматума сербских студентов

Студенты, которые с конца прошлого года протестуют против власти после обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад, объявили ультиматум президенту Сербии Александару Вучичу, требуя объявления досрочных парламентских выборов.

Действующий президент Сербии отверг этот ультиматум, после чего протестующие объявили о масштабных акциях неповиновения.

О новом обострении политического кризиса в Сербии и его возможных последствиях читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Революция в Сербии? Почему усилились протесты против президента Вучича и что с ними не так. Далее – краткое ее изложение.

Сербские студенты объявили ультиматум президенту Александару Вучичу 28 июня в Видовдан – один из самых важных и священных праздников в Сербии.

Именно в Видовдан в 2001 году экс-президент Югославии Слободан Милошевич был передан Гаагскому Международному трибуналу по бывшей Югославии – очень прозрачный намек для президента Вучича.

"Ультиматум не принят, ждать до 21 часа не нужно", – заявил президент Сербии утром 28 июня в эфире государственного телевидения.

Одновременно сербские власти начали демонстративно свозить в столицу бронетехнику и подвозить дополнительные силы полиции. Формально – для защиты митинга "правильных студентов", чей лагерь уже несколько месяцев разбит в Пионерском парке, то есть – вблизи сербского парламента.

Защиту "правильным протестующим" обещали и самые разные милитарные и ветеранские организации – именно они ранее выполняли роль "титушек".

В белградском митинге 28 июня после отказа Александара Вучича от ультиматума приняли участие почти 140 тысяч человек – невероятное количество для Сербии. Одновременно митинги прошли и в других сербских городах.

В 21:00, когда истек срок ультиматума, по всей Сербии началось блокирование мостов и автодорог.

В ответ полиция и жандармерия, применяя спецсредства и действуя очень агрессивно, начали жесткие задержания.

Информация о событиях в Белграде быстро распространялась по стране и привела к появлению новых и новых очагов сопротивления жестоким действиям полиции.

На новых митингах выдвинули три основных требования студентов – досрочные выборы, роспуск палаточного городка в Пионерском парке (там расположились местные "титушки"), освобождение арестованных студентов.

Они добавились к предыдущим требованиям, которые появились сразу после катастрофы на вокзале в Новом Саде, когда погибли 16 человек: расследование причин трагедии, обнародование всей документации по ремонту вокзала; поиск виновных и их наказание; раскрытие коррупционных схем; отставка главы правительства (его сменили несколько месяцев назад), мэра Нового Сада и президента Вучича.

Одновременно протестующие обратились к профсоюзам с призывом начать забастовки.

На университетских профессоров и преподавателей повлиял шаг известного генетика Миодрага Грбича – он вернул Орден Карагеоргиевича, которым на прошлый День государственности Сербии его наградил президент Вучич.

Еще одно отличие нынешних протестов от предыдущих – митингующие впервые обратились к депутатам – "настоящим представителям оппозиции" – с призывом заблокировать работу Народной скупщины Сербии.

Но не все оппозиционные парламентские фракции откликнулись на призыв из-за разницы в цивилизационном выборе. Если большинство оппозиции в значительной степени проевропейское и отстаивает евроинтеграцию Сербии, то позиция студентов по этому вопросу не столь однозначна.

В Сербии воспитание молодежи уже много лет строится на антизападных постулатах. На протестах студенты повторяют правых политиков, сторонников великосербства.

Тем временем президент Александар Вучич надеется "пересидеть" протесты. По состоянию на 2 июля численность протестов существенно снизилась.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко Революция в Сербии? Почему усилились протесты против президента Вучича и что с ними не так.