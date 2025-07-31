Как ЕС впервые с 2022-го наказал Украину за невыполненные реформы и почему это только начало

На прошлой неделе Украину всколыхнула новость о том, что ЕС "урезал" транш финансовой помощи украинскому бюджету с почти 4,5 млрд до 3,05 млрд евро.

Сообщение появилось сразу после попыток власти "сломать" антикоррупционную инфраструктуру, но замораживание этих денег (а они пока не потеряны, а только заморожены) не связано с атакой на НАБУ.

А впереди еще большие сложности. Украина входит в спираль срыва реформ. Это означает, что будут и штрафы, и критика. Потому что скрывать проблемы уже стало невозможно.

О том, как Украина может потерять миллиарды евро помощи от ЕС, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Цена не сделанных реформ. Сколько могут стоить Украине неспешность Кабмина, Рады и президента. Далее – краткое изложение статьи.

"Деньги за реформы" – очень привычная для ЕС, даже базовая система выделения помощи для государств-партнеров.

С начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро. Из них 38,27 млрд евро – программа бюджетной поддержки.

Начиная со 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к реализации Украиной реформ. На каждый квартал у Украины есть индикаторы – определенные изменения, которые Киев должен реализовать, или решения, которые должен принять. Все шаги и сроки выполнения прописаны в документе "План Украины", по которому Украина отчитывается и получает деньги.

Каждый раз сумма отличается, причем разница бывает очень большой.

Именно из-за этой гибкости "наказание" Киева сначала осталось незамеченным. 25 июля спикер Еврокомиссии заявил в комментарии "Европейской правде", что следующий транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел обещанные реформы. "Штраф" составил огромную сумму – почти полтора миллиарда евро (подчеркнем, что эти 1,4 млрд евро не потеряны, Украина имеет шанс их получить).

Правительство уже несколько месяцев знало, что не получит полную сумму. А в конце июня стала понятна и сумма средств, которую сейчас не удастся получить. В частности, сумма "штрафа" фигурирует в проекте решения Совета ЕС, датированном еще 30 июня – но тот документ прошел незамеченным.

За время большой войны это стало первым случаем, когда ЕС, по сути, наказал Украину за невыполненные реформы – поэтому общество не ожидало такого развития событий.

Не менее важно осознать, что впереди новые "штрафы", избежать которых Киев вряд ли сможет. И важно не довести до состояния, когда средства превратятся из "замороженных" в "окончательно утраченные".

Евросоюз, разрабатывая Ukraine facility, предусмотрел, что некоторые реформы будут идти непросто, поэтому Киев имеет дополнительные 12 месяцев на довыполнение каждого проблемного индикатора. Обратим внимание, что 4 месяца Киев уже потерял.

Сейчас, после обнародования информации о первом "штрафе" для Украины, есть ожидания, что по некоторым из "проваленных" индикаторов ситуация изменится. Но все проблемы – не решить.

Из трех индикаторов, невыполнение которых стоило Украине 1,4 млрд евро, один уже выполнен. Президент с небольшой задержкой подписал закон об агентстве по управлению замороженными активами АРМА, это привело к отставке токсичной руководительницы этого агентства Елены Думы; впереди – новый конкурс. Украина сообщит об этом ЕС в следующем отчете и получит около 500 млн евро.

Впрочем, то, что два других закона не приняты (о реформировании территориальной организации исполнительной власти; о отборе судей Высшего антикоррупционного суда) – можно объяснить только "пофигизмом" парламента и непониманием депутатами того, что их бездействие все больше бьет по Украине.

Вопрос о том, почему правительство не работало с Радой как положено и не объясняло депутатам последствия их позиции – открыт.

Дальше будет еще больше проблем, но следующие "штрафы" должны быть меньше.

Темпы реформ в Украине критически упали. То, что Украина входит в спираль срыва обязательств, подтверждает мониторинг, который проводит консорциум общественных организаций RRR4U.

Со следующего транша (при нынешнем уровне невыполнения) Украина рискует недополучить дополнительный миллиард евро.

Подробнее – в статье Сергея Сидоренко Цена не сделанных реформ. Сколько могут стоить Украине неспешность Кабмина, Рады и президента.