В Нидерландах приняли проекты, усиливающие меры в отношении искателей убежища

Парламент Нидерландов после бурных дебатов принял два законопроекта, направленные на ужесточение мер в отношении просителей убежища, желающих поселиться в стране.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Законодатели опасались, что закон криминализирует оказание помощи нелегальным мигрантам.

Принятое законодательство сокращает срок временного проживания для лиц, получивших убежище, с пяти до трех лет, на неопределенный срок приостанавливает выдачу новых видов на жительство для лиц, получивших убежище, и ограничивает возможность воссоединения семей для лиц, которым было предоставлено убежище.

Оппозиционные христианские демократы отозвали свою поддержку законопроекта из-за поправки, внесенной в последний момент, которая предусматривала уголовное преследование лиц, проживающих в Нидерландах без действительной визы или решения о предоставлении убежища, а также лиц и организаций, которые помогают таким нелегальным мигрантам.

Поправка была внесена членом Партии свободы и принята с небольшим перевесом, поскольку часть оппозиционных депутатов не присутствовала на голосовании.

Закон был принят нижней палатой парламента поздно вечером в четверг, но все еще может быть отклонен верхней палатой.

Голосование состоялось на последнем заседании парламента перед летними каникулами. Верхняя палата рассмотрит законопроект после возвращения из перерыва. Если христианские демократы в верхней палате отклонят его, законопроект будет возвращен в нижнюю палату.

Жесткие меры по ограничению миграции были основой политики четырехпартийной коалиции во главе с Партией свободы политика Герта Вилдерса.

Коалиция распалась в прошлом месяце, просуществовав всего 11 месяцев, и миграция, как ожидается, станет ключевым вопросом перед досрочными выборами 29 октября.